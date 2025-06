Massari | Il governo preveda misure di sostegno ai possessori di veicoli Euro 5

È essenziale che il governo intervenga con misure di sostegno per i possessori di veicoli Euro 5, garantendo una transizione ecologica equa e sostenibile. Solo così si evitaranno danni economici a famiglie e imprese, preservando la nostra mobilità senza pesare eccessivamente sui più vulnerabili. La responsabilità collettiva richiede azioni concrete: è il momento di agire per un futuro più verde e giusto per tutti.

Il governo preveda misure di sostegno economico ai possessori veicoli Euro 5, per scongiurare danni economici a famiglie e imprese in seguito all'introduzione di nuove limitazioni alla circolazione. La transizione ecologica non si trasformi in un onere insostenibile solo per alcune fasce sociali.

