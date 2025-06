Massara in difesa non solo De Cuyper e Balerdi | sì alla clausola per Lucumì?

Il ritorno di Frederic Massara a Trigoria segna un nuovo capitolo per la Roma, ora alle prese con sfide importanti tra mercato e obiettivi europei. Accanto a lui, Massara si prepara a rafforzare la difesa, puntando su nomi come De Cuypere e Balerdi, e a costruire una squadra competitiva in vista della Champions League, un traguardo ormai lontano dal 2018/19. La strada verso il successo passa anche attraverso scelte oculate e strategie vincenti.

Primo giorno di scuola per Frederic Massara a Trigoria, anche se si tratta dell'ennesimo ritorno per l'ex direttore sportivo di Milan e Rennes, pronta a costruire qualcosa importante per questa nuova Roma. Con Ranieri e Gasperini c'è da riportare il club in una Champions League che non lo vede dalla stagione 201819, e servirĂ muoversi in maniera intelligente ed oculata su un mercato che, causa paletti della UEFA, deve partire dalle cessioni. In entrata, al di lĂ di O'Riley e Gudmundsson, ci si scatenerĂ a luglio partendo da una difesa che ha estremo bisogno di nuovo linfa. Hummels e Nelsson hanno salutato la capitale, lasciando un vuoto non da poco, sempre tenendo a mente poi che c'è da valutare un eventuale cessione di N'Dicka (verso la Premier League ) per far quadrare i conti.