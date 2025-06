Maserati nuove voci sulla cessione Stellantis smentisce | Non è in vendita

Le voci di una possibile cessione di Maserati da parte di Stellantis hanno acceso il dibattito nel mondo dell’automotive. Tuttavia, il gruppo guidato da Antonio Filosa smentisce categoricamente questa ipotesi, confermando l’impegno nel rafforzamento del marchio del Tridente. In un mercato sempre più competitivo, la strategia di Stellantis sembra puntare alla crescita e all’innovazione, lasciando alle speculazioni il passo dietro.

Secondo l'agenzia di stampa Reuters, sul tavolo di Stellantis ci sarebbe l'ipotesi di una cessione della casa del Tridente. Pronta la smentita del gruppo guidato, a partire dal 23 giugno 2025, da Antonio Filosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maserati, nuove voci sulla cessione. Stellantis smentisce: "Non è in vendita"

