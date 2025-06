Marvel Studios farà uscire ben 4 film per il 2028 uno potrebbe essere X-Men

2028 si preannuncia una vera rivoluzione per i fan Marvel: con ben quattro film in uscita, tra cui un atteso X-Men, il nostro universo cinematografico si prepara a sorprenderci ancora di più. Nonostante le recenti dichiarazioni di Disney di puntare sulla qualità, Marvel Studios dimostra che l’innovazione è sempre dietro l’angolo. Il 2028 sarà un anno imperdibile: scopriamo insieme cosa ci riserva questa esplosiva annata!

Il 2028 si preannuncia come un anno esplosivo per i fan del Marvel Cinematic Universe. Nonostante le recenti dichiarazioni del CEO di Disney Bob Iger sull’intenzione di ridurre la produzione per puntare sulla qualità, la casa delle idee sorprende tutti annunciando un quarto film in uscita nel mese di dicembre. Infatti, i piani inizialmente prevedevano di far arrivare sugli schermi tre progetti con uscite già previste a febbraio, maggio e novembre, il calendario Marvel segna così un ritorno alla quantità, ma con molte incognite. Sullo sfondo, cresce l’attesa per l’ingresso ufficiale degli X-Men nell’MCU, che vede ora l’annuncio del suo regista e la possibilità che la pellicola natalizia degli studios possa essere proprio questa. 🔗 Leggi su Screenworld.it