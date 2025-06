Marvel Studios Assembled | La serie cancellata da Disney+

Marvel Studios Assembled, la celebre docu-serie su Disney+ dedicata ai dietro le quinte dei film Marvel, sembra aver concluso il suo percorso. Secondo un rapporto di SuperHeroHype, i Marvel Studios hanno deciso di non proseguire con questa produzione, segnando un nuovo capitolo nel loro processo di rinnovamento. L’ultimo episodio risale ormai a qualche tempo fa, lasciando i fan in attesa di nuove iniziative e sorprese.

Marvel Studios Assembled, la docu-serie su Disney+ sviluppata dal 2021, sembra aver chiuso i battenti. Secondo un nuovo rapporto offerto via SuperHeroHype, pare che i Marvel Studios abbiano scelto di non andare avanti con la serie stile documentaristico Marvel Studios Assembled, continuando così il processo di rinnovamento della sua offerta annuale tra progetti cinematografici e televisivi. Di fatto, l’ultimo episodio della suddetta serie risale al 13 novembre 2025, in occasione del lancio su Disney+ della serie “ Agatha All Along “. Da allora lo studios non ha realizzato più episodi nonostante uscite cinematografiche e televisive di grande effetto (vedi Daredevil: Rinascita, Captain America: Brave New World, Thunderbolts* ). 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Marvel Studios Assembled | La serie cancellata da Disney+

