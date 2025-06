Marvel annuncia quattro film nel 2028 spunta il nome del regista del nuovo X-Men

Marvel sorprende i fan annunciando quattro nuovi film nel 2028, tra cui il tanto atteso nuovo X-Men diretto da [Nome del Regista]. Dopo la conclusione della Saga del Multiverso e di Secret Wars, lo studio si prepara a esplorare nuove frontiere del MCU. Se tutti e quattro i film manterranno le aspettative, il panorama Marvel del 2028 sarà più ricco e sorprendente che mai, aprendo un nuovo entusiasmante capitolo nella storia dei supereroi.

Spuntano quattro nuovi film nel listino dello studio che arriveranno dopo la conclusione della Saga del Multiverso e dopo Secret Wars La Disney ha annunciato che i Marvel Studios hanno in programma l'uscita di un film senza titolo il 15 dicembre 2028. Si tratterebbe del quarto film della divisione previsto per quell'anno solare, con film precedentemente annunciati in uscita a febbraio, maggio e novembre del 2028. Se tutti e quattro i film dovessero rispettare queste date, si tratterebbe di una mossa inaspettata per lo studio, vista la recente ammissione pubblica di Bob Iger, amministratore delegato della Disney, secondo cui la Marvel "ha perso un po' di smalto producendo troppi progetti". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Marvel annuncia quattro film nel 2028, spunta il nome del regista del nuovo X-Men

In questa notizia si parla di: film - quattro - marvel - annuncia

Panini Comics – Quattro volumi per conoscere da vicino i protagonisti del nuovo film Marvel - Panini Comics presenta quattro volumi imperdibili per scoprire i protagonisti del nuovo film Marvel, **Thunderbolts**, che fa emozionare il pubblico nei cinema italiani.

#Video I FANTASTICI QUATTRO: GLI INIZI - È STATO RILASCIATO UN NUOVO SPOT UFFICIALE CHE ANNUNCIA L’INIZIO DELLE PREVENDITE STATUNITENSI DEI BIGLIETTI DEL FILM! Crediti, immagini: NewsMarvelIt Vai su Facebook

Marvel annuncia quattro film nel 2028, spunta il nome del regista del nuovo X-Men; Marvel annuncia un nuovo film del MCU, svelata la data d'uscita ufficiale; Disney annuncia un nuovo film Marvel senza titolo per dicembre 2028, è 'Blade', 'Black Panther 3' o il sequel di 'I Fantastici Quattro'?.

Marvel annuncia quattro film nel 2028, spunta il nome del regista del nuovo X-Men - La Disney ha annunciato che i Marvel Studios hanno in programma l'uscita di un film senza titolo il 15 dicembre 2028. Riporta msn.com

Marvel Studios annuncia un nuovo film in arrivo nel 2028: ecco le date e i progetti in cantiere - I Marvel Studios hanno annunciato l'uscita di un nuovo film per il 15 dicembre 2028, alimentando speculazioni su titoli come "X- Come scrive ecodelcinema.com