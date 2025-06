Martina Stella | È giusto il premio condiviso di Elodie e De Angelis Del provino con Muccino ricordo l'imbarazzo

Martina Stella ha condiviso il suo pensiero sulle recenti polemiche dopo i Nastri D'Argento, sottolineando l'importanza del talento e della meritocrazia nel mondo dello spettacolo. Ricordando il suo provino con Gabriele Muccino, ha rivissuto un momento di grande emozione e imbarazzo, evidenziando quanto ogni esperienza contribuisca alla crescita artistica. Le sue parole offrono uno sguardo autentico su passione e resilienza, invitandoci a riflettere sul valore della sincerità nel cinema italiano. Continua a leggere.

Martina Stella ha detto la sua sulle polemiche scaturite in seguito alla premiazione dei Nastri D'Argento, in cui Matilda De Angelis ha ricevuto la statuetta di miglior attrice non protagonista insieme a Elodie. Nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa, ha anche ricordato il suo provino con Gabriele Muccino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: martina - stella - elodie - angelis

L'estate dei vip è già iniziata: Martina Stella e Chiara Ferragni a Forte dei Marmi. Kean incontra Ronaldinho. - L'estate dei vip è ufficialmente decollata! Martina Stella e Chiara Ferragni si godono il sole di Forte dei Marmi, mentre Kean ha l'onore di incontrare la leggenda Ronaldinho.

Stella: «Mia figlia si vergogna di fare video sui social con me. La polemica Elodie-De Angelis?I film si fanno in squadra» Vai su X

“Trovo irrispettoso dover condividere il Nastro d’argento con Elodie, si perde unicità” Matilda De Angelis commenta la vittoria ai Nastri d’argento come migliore attrice non protagonista in Fuori, condivisa con Elodie. L’attrice ritiene che sia “irrispettoso” dover co Vai su Facebook

“Il premio condiviso Elodie-Matilda De Angelis? Giusto, un film è un gioco di squadra; Martina Stella: È giusto il premio condiviso di Elodie e De Angelis. Del provino con Muccino ricordo l'imbarazzo; Martina Stella: «Mia figlia si vergogna di fare video sui social con me e non li farò più, è ribelle come lo ero io».

Martina Stella sulla polemica: “Giusto il premio condiviso tra Elodie e Matilda De Angelis” - Matilda De Angelis ai Nastri D'Argento: "Il cinema è un gioco di squadra". msn.com scrive

Martina Stella: “È giusto il premio condiviso di Elodie e De Angelis. Del provino con Muccino ricordo l’imbarazzo” - Martina Stella ha detto la sua sulle polemiche scaturite in seguito alla premiazione dei Nastri D'Argento, in cui Matilda De Angelis ha ricevuto la statuetta ... Come scrive fanpage.it