Martina Stella da musa di Muccino a mamma single | Mia figlia è una ribelle

Martina Stella, volto simbolo del cinema italiano, torna sotto i riflettori al Filming Italy Sardegna Festival, condividendo il suo percorso di crescita tra successi e sfide personali. Dalla musa di Muccino a mamma single di una ribelle di 23 mesi, la sua storia è un viaggio di emozioni autentiche e rinascite. Durante l'incontro con la stampa, Martina ha svelato i ricordi di quel provino che le ha cambiato la vita, aprendo una finestra sulla donna forte e appassionata che è oggi.

Martina Stella è la protagonista dell’ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival, in corso a Cagliari fino al 22 giugno. Durante l’incontro con la stampa, l’attrice ha ripercorso i suoi esordi nel mondo del cinema, ricordando il provino che nel 2000 le ha cambiato la vita grazie a L’ultimo bacio di Gabriele Muccino. “Del provino con Muccino – ha raccontato – ricordo che ero molto tesa, ricordo l’imbarazzo. Lui mi ha presa subito, mi diceva di parlare nel mio toscano anche se il personaggio era romano, ha cercato di mettermi a mio agio, adrenalinico lo era poi sul set. Penso che quello sia stato un grande colpo di fortuna che mi ha dato molto, la possibilità di lavorare con grandi maestri in un’età in cui sei ancora in piena formazione anche a livello di personalità”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Martina Stella, da musa di Muccino a mamma single: “Mia figlia è una ribelle”

In questa notizia si parla di: martina - stella - muccino - musa

L'estate dei vip è già iniziata: Martina Stella e Chiara Ferragni a Forte dei Marmi. Kean incontra Ronaldinho. - L'estate dei vip è ufficialmente decollata! Martina Stella e Chiara Ferragni si godono il sole di Forte dei Marmi, mentre Kean ha l'onore di incontrare la leggenda Ronaldinho.

Martina Stella, da musa di Muccino a mamma single: Mia figlia è una ribelle; Martina Stella: «Mia figlia si vergogna di fare video sui social con me e non li farò più, è ribelle come lo ero io»; Martina Stella, fine settimana da sogno sul lago di Como.

Martina Stella, da musa di Muccino a mamma single: “Mia figlia è una ribelle” - Dagli esordi con Muccino al ritorno a teatro, fino al rapporto con la figlia Ginevra che chiede i suoi spazi... Scrive panorama.it

Martina Stella: «Mia figlia si vergogna di fare video sui social con me e non li farò più, è ribelle come lo ero io» - L'attrice che a 15 anni fu lanciata da Gabriele Muccino in L'ultimo bacio è madrina al Sardinia Film Festival: «Porto a teatro Cantando sotto la pioggia, il cinema non è il pilastro della mia vita e n ... Da msn.com