Martina Carbonaro la madre | Perdono per l' assassino? Andrò dal Papa con gli occhiali di mia figlia

Martina Carbonaro, madre della tragica vittima, si trova di fronte a una richiesta di perdono che scuote le sue emozioni e la sua dignità. L’omicida reo confesso Alessio Tucci ha scritto a Papa Leone XIV, chiedendo perdono per il dolore causato alla famiglia. Un gesto che Martina definisce “una provocazione vergognosa”, evidenziando il dolore di una madre che desidera giustizia e rispetto per la memoria di sua figlia.

Di recente, l'ex della vittima, l'omicida reo confesso Alessio Tucci, ha inviato una lettera a Leone XIV, chiedendo perdono per le conseguenze delle sue azioni costate la vita alla 14enne. "Una provocazione vergognosa", ha tuonato la donna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Martina Carbonaro, la madre: "Perdono per l'assassino? Andrò dal Papa con gli occhiali di mia figlia"

In questa notizia si parla di: perdono - martina - carbonaro - madre

Femminicidio Martina Carbonaro, papà di Alessio Tucci chiede scusa: "Fossi in loro non accetterei il perdono" - Dopo l’omicidio di Martina Carbonaro, il padre di Alessio Tucci ha spezzato il silenzio chiedendo perdono, ma dichiarando di non abbandonare suo figlio.

“Un mostro ha ucciso la mia unica figlia. Nessun perdono, voglio giustizia. Fine pena mai.” Con queste parole durissime Enza Cossentino, madre di Martina Carbonaro, ha reagito alla notizia della lettera scritta da Alessio Tucci, il 19enne reo confesso del fem Vai su Facebook

Alessio Tucci, il 19enne reo confesso del femminicidio di Martina Carbonaro, chiede perdono al Papa Dura la reazione della madre della giovane: "Voglio giustizia. Fine pena mai per il mostro" Vai su X

Martina Carbonaro, la mamma: «Altro che perdono, andrò io dal Papa con gli occhiali di mia figlia uccisa»; Martina Carbonaro, Alessio Tucci chiede perdono con una lettera al Papa. La mamma della ragazza: Spero non risponda; Omicidio Martina Carbonaro, Tucci chiede perdono al papa.

Martina Carbonaro, la madre: "Perdono per l'assassino? Andrò dal Papa con gli occhiali di mia figlia" - "Altro che perdono, andrò io dal Papa con gli occhiali di mia figlia uccisa": non si placa il disappunto di Enza, la mamma di Martina Carbonaro, la 14enne brutalmente uccisa dell'ex fidanzato Alessio ... Riporta msn.com

Martina Carbonaro, di mamma Enza: «Tucci chiede perdono al Papa? Ci vado io da lui con gli occhiali insanguinati dimia figlia» - Non si placa il dolore e la rabbia di Enza Cossentino, madre di Martina Carbonaro, la 14enne brutalmente uccisa lo scorso 26 maggio ad Afragola, in provincia di Napoli, dall'ex fidanzato ... Secondo leggo.it