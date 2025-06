Marta Pasqualato specializzata in Medicina a un mese da parto | Penso a quanto mio figlio sarà orgoglioso

A soli 30 giorni dalla nascita del suo primo figlio, Marta Pasqualato, ex corteggiatrice di Uomini & Donne, raggiunge un traguardo straordinario: la specializzazione in Medicina Generale, con una tesi sulla depressione post-partum. In un emozionante post Instagram, tra la corona e il neonato tra le braccia, Marta riflette su come, nonostante i dubbi iniziali, abbia dimostrato a tutti quanto possa essere forte e determinata. La sua storia è un esempio di resilienza e passione.

A soli 30 giorni dalla nascita del primo figlio, l‚Äôex corteggiatrice di Uomini & Donne Marta Pasqualato ha conseguito la specializzazione in Medicina Generale, con una tesi sulla depressione post-partum. A darne notizia √® proprio la diretta interessata, attraverso un post Instagram in cui la si vede con la corona d‚Äôallora e il figlio neonato tra le braccia. ‚ÄúTutti hanno sempre pensato fosse un errore di calcolo rimanere incinta e poi doversi specializzare in cos√¨ poco tempo ‚Äď ha scritto Pasqualato nella caption che accompagna lo scatto ‚Äď Va beh, √® impossibile decidi quello che vuoi fare prima, non puoi fare tutto. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it ¬© Gravidanzaonline.it - Marta Pasqualato specializzata in Medicina a un mese da parto: ‚ÄúPenso a quanto mio figlio sar√† orgoglioso‚ÄĚ

"L'unica cosa a cui ho sempre pensato è solo quanto sarà orgoglioso mio figlio quando gli mostreró questa foto".

