Marocchino ucciso e seppellito Definitiva la condanna per il killer

La tragica vicenda dell’omicidio di Omar Annaoui, trovato seppellito in un campo di grano a Desio, si conclude con la condanna definitiva per Sadik Ilhami, il marocchino di 35 anni. Nonostante la riduzione della pena di quasi cinque anni, il caso resta avvolto da dubbi e tensioni legali, con l’avvocato di Ilhami che valuta di rivolgersi alla Corte di Giustizia Europea. La verità potrebbe ancora emergere in questa intricata vicenda giudiziaria.

È diventata definitiva la condanna, ma con la pena abbassata di quasi cinque anni, di Sadik Ilhami, 35enne marocchino, per l’omicidio di Omar Annaoui, il connazionale di 53 anni trovato seppellito il 28 agosto 2022 in un campo di grano poco distante l’ex carcere di Desio. "Non è stato lui", dice convinto il difensore di Ilhami, l’avvocato Andrea Fabio Scaccabarozzi, che sta valutando di rivolgersi alla Corte di Giustizia Europea. Il 35enne era stato condannato dalla Corte di Assise di Monza a 28 anni di reclusione, 4 anni in più rispetto a quanto chiesto dalla Procura. Nel processo di secondo grado davanti alla Corte di Assise di Appello di Milano, voluto dalla difesa dell’imputato detenuto in carcere, la pena era stata “limata” a 23 anni e 3 mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Marocchino ucciso e seppellito. Definitiva la condanna per il killer

