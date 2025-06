Mario tifoso speciale al Mondiale per Club | Che botte nel 2000 con Gattuso

Mario Chirinos, tifoso speciale al Mondiale per Club, ha un passato da protagonista del calcio. A soli 20 anni, nel 2000, ha sfidato il nuovo ct della Nazionale in un episodio che ancora ricorda con emozione: un acceso scontro con Gattuso. Oggi, a 47 anni, vive il torneo da appassionato, ma la sua storia rimane ricca di avventure e passioni indimenticabili. Scopriamola insieme.

Mario Chirinos oggi ha 47 anni e segue da tifoso il Mondiale per Club. Un tempo, però, il calcio era il suo mestiere: ha partecipato con l'Honduras alle Olimpiadi del 2000 e, in quell'occasione, ha sfidato il nuovo ct della Nazionale. Che aveva il compito di marcarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mario, tifoso speciale al Mondiale per Club: "Che botte nel 2000 con Gattuso..."

