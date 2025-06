Mario Ciaponi trovato morto in fondo alle scale | indagata per omicidio volontario la convivente dell’ex panettiere di Talamona

Una tragica vicenda di cronaca nera scuote Talamona, in provincia di Sondrio, a sette mesi dalla morte di Mario Ciaponi, ex panettiere di 77 anni. La Procura ha aperto un’indagine per omicidio volontario, con la convivente dell’uomo come indagata. La scoperta del corpo in fondo alle scale ha suscitato interrogativi e paura tra i residenti. Rimanete con noi per seguire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Sondrio, 20 giugno 2025 – Era dicembre quando Mario Ciaponi, ex panettiere di Talamona (in provincia di Sondrio), fu trovato morto in casa. Oggi a distanza di sette mesi dalla tragedia c’è una svolta nell’indagine della Procura di Sondrio diretta da Piero Basilone. La convivente dell’ex panettiere di 77 anni è indagata per omicidio volontario. L'uomo - secondo il racconto della donna ai carabinieri di Morbegno - fu trovato senza vita da lei in fondo alle scale. Il ritrovamento sarebbe avvenuto quando la signora, originaria di Milano, ritornò da una gita nel capoluogo lombardo. Sul corpo di Ciaponi è stata effettuata l’autopsia con alcuni accertamenti istopatologici per dare risposte sulla causa del decesso dell’ex panettiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mario Ciaponi trovato morto in fondo alle scale: indagata per omicidio volontario la convivente dell’ex panettiere di Talamona

In questa notizia si parla di: panettiere - trovato - mario - ciaponi

Panettiere trovato morto in fondo alle scale di casa in Valtellina: indagata la convivente per omicidio volontario - Un tragico fatto scuote Talamona: il corpo di Mario Ciaponi, ex panettiere, è stato rinvenuto senza vita in fondo alle scale di casa.

Panettiere trovato morto in fondo alle scale di casa in Valtellina: indagata la convivente per omicidio volontario; Talamona, parla la sorella dell’ex panettiere trovato morto: “Mi auguro sia infarto e non omicidio”; «Con Mario mai una lite, e ora cosa faccio?».

Mario Ciaponi trovato morto in fondo alle scale: indagata per omicidio volontario la convivente dell’ex panettiere di Talamona - A dare un'accelerazione all'indagine sarebbero stati gli esiti dell'autopsia eseguita dal anatomopatologo Luca Tajana dell'istituto di medicin ... Si legge su ilgiorno.it

Panettiere trovato morto in fondo alle scale di casa in Valtellina: indagata la convivente per omicidio volontario - La Procura di Sondrio ha deciso di indagare la convivente dell'ex panettiere di Talamona, Mario Ciaponi, trovato senza vita in fondo alle scale del suo ... Secondo fanpage.it