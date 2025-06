Mario Biondi e Giuseppe Milici sagre del tartufo e degli antichi sapori | cosa fare nel weekend

Il primo weekend d’estate si presenta ricco di emozioni e sapori autentici, perfetti per vivere al massimo la stagione più attesa. Tra i grandi eventi in programma, spiccano il concerto di Mario Biondi al Tempio della Concordia e le sagre del tartufo e degli antichi sapori, dove assaporare gusti tradizionali e scoprire le eccellenze locali. Un inizio d’estate che promette tanta musica, buon cibo e atmosfere indimenticabili: cosa fare nel weekend? Scopriamolo insieme!

Il primo weekend d'estate propone appuntamenti che fanno percepire come la stagione più importante dell'anno, dal punto di vista degli eventi, è pronta ad entrare nel vivo senza attendere. Si comincia con il gran concerto, sabato, di Mario Biondi al tempio della Concordia e con quello del.

