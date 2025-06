Marini un fioretto d’oro Trionfo con la squadra

Tommaso Marini riscrive la storia del fioretto europeo, dimostrando ancora una volta di essere un talento fuori dal comune. Dopo aver conquistato l’oro individuale e un bronzo nella squadra lo scorso anno, il campione di Ancona si conferma leader indiscusso anche in questa edizione a Genova, portando a casa un altro prestigioso oro di squadra. "Sono molto contento anche se in finale non ho tirato..."

Tommaso Marini torna a guardare tutti dall’alto nel fioretto maschile europeo. Dopo la medaglia d’oro nell’individuale dello scorso anno (quando era arrivato pure un bronzo nella prova a squadre) e il terzo posto, sempre nella gara singola, in questa edizione della rassegna continentale ospitata da Genova, il campione di Ancona conquista coi compagni di Nazionale l’oro nella prova a squadre. "Sono molto contento anche se in finale non ho tirato bene, ma siamo stati compatti e contro la Russia abbiamo dimostrato di avere un grande carattere e un grande cuore. Stiamo andando nella direzione giusta" ha detto Marini dopo la vittoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marini, un fioretto d’oro. Trionfo con la squadra

