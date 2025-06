Maria De Filippi partenza bomba di Tu si que vales | super ospiti alla prima

Maria De Filippi ha dato il via alla partenza bomba di "Tu sì que vales" 2025, con super ospiti e sorprese incredibili alla prima registrazione. La dodicesima edizione del talent show di Canale 5 si prepara a conquistare il pubblico con emozioni forti, nuovi talenti e un rivoluzionario cambio in giuria. Tra addii, ingressi stellari e grandi ospiti vip, il programma si conferma uno dei più attesi dell'autunno televisivo. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa stagione entusiasmante…

News Tv. Tu sì que vales 2025 ha ufficialmente acceso i motori con la prima registrazione e si prepara a tornare in autunno con una valanga di novità. La dodicesima edizione del talent show di Canale 5, prodotto da Maria De Filippi insieme a Endemol, promette emozioni forti, talenti sorprendenti e uno storico cambio in giuria. Paolo Bonolis al posto di Gerry Scotti: è lui la grande novità.