Maria De Filippi e il dolore per la morte di Maurizio Costanzo | la passione che l’ha aiutata a guarire

Maria De Filippi affronta il dolore per la perdita di Maurizio Costanzo, il suo grande amore, trovando conforto nella passione per i cavalli. Immortalata dal settimanale Gente in un maneggio fuori Roma, la conduttrice ha scelto di immergersi in questa attività per guarire e riempire il vuoto lasciato dalla sua assenza. Un gesto che dimostra come l’amore e la passione possano diventare strumenti di rinascita e speranza.

Nelle immagini pubblicate da Gente, Maria De Filippi si concede una lunga passeggiata con il suo cavallo: Oversea.

"Credo di aver imparato tantissimo dai giovani. I tempi cambiano, ma i bisogni restano gli stessi che avevo alla loro etĂ " Maria De Filippi Vai su Facebook

