Maria Cinzia Brescianini, madre coraggio di Dovera, ha trasformato il dolore per la perdita del suo giovane figlio in un impegno sociale che salva vite. Fondatrice dell’associazione Diego Riviera, si dedica da 15 anni a promuovere l’uso dei defibrillatori, affinché nessun altro debba affrontare una perdita simile. La sua storia è un esempio luminoso di come il dolore possa diventare un potente motore di solidarietà e speranza.

Dovera (Cremona) – Quando un grande dolore diventa amore. È questo il significato della lettera inviata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Maria Cinzia Brescianini, fondatrice dell’associazione Diego Riviera, dedicata al figlio morto a 16 anni per arresto cardiaco disputava una partita di calcio. Una mamma forte, da ammirare perché è riuscita a trasformare il grande dolore in un impegno sociale costante. Da 15 anni Maria Cinzia Brescianini si impegna ad acquistare defibrillatori portatili che vengono poi donati ad associazioni, società e impianti sportivi, enti e ospedali. Questo perché la presenza del defibrillatore con Diego avrebbe fatto la differenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maria Cinzia Brescianini: la disperazione trasformata in impegno. Dopo la morte del figlio di 16 anni per un malore ha dedicato la vita ai defibrillatori

