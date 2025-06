Margherita Misuri vince la Borsa di studio di Inner Wheel

Margherita Misuri, giovane e talentuosa flautista aretina, ha conquistato la scena culturale fiorentina vincendo la prestigiosa Borsa di studio “International Inner Wheel”. Un riconoscimento che celebra l’eccellenza femminile e il potenziale dei giovani artisti italiani. Durante la cerimonia a Villa Favard, le socie dei Club Inner Wheel di Firenze hanno sottolineato l’importanza di sostenere i talenti emergenti. La vittoria di Margherita rappresenta un esempio brillante di impegno e passione che ispira il futuro.

Firenze, 20 giugno 2025 — Il talento femminile torna protagonista grazie alle socie dei Club Inner Wheel del capoluogo toscano. Mercoledì scorso la Sala dei Giochi di Villa Favard ha ospitato la cerimonia di consegna della Borsa di studio “International Inner Wheel”, promossa congiuntamente dai club Firenze, Firenze Medicea e Firenze Iris. Quest’anno il premio è stato attribuito alla diciannovenne Margherita Misuri, flautista aretina e studentessa di Romolo Balzani al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, selezionata “per l’eccellenza del percorso accademico e la brillante attività concertistica”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Margherita Misuri vince la Borsa di studio di Inner Wheel

