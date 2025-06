Marelli così una gloriosa storia industriale rischia il tramonto

Marelli Cos236, simbolo di una rinomata tradizione industriale italiana, si trova oggi a un bivio cruciale. Dalla vivace produzione nelle fabbriche lombarde e piemontesi alle aule dei tribunali del Delaware, la storica azienda affronta un momento di grande incertezza. La richiesta di adesione al Chapter 11 evidenzia le sfide di un passato finanziariamente travagliato e decisioni strategiche che potrebbero tracciare il suo nuovo corso. Il futuro di Marelli dipende ora da scelte coraggiose e visionarie.

Dalla produzione e dai macchinari nelle fabbriche della Lombardia e del Piemonte ai tribunali del Delaware: Marelli Holdings, l’azienda erede della gloriosa Magneti Marelli, ha fatto richiesta negli Usa di aderire al Chapter 11, prospettando una procedura di ristrutturazione del debito. L’azienda vive una fase critica per il suo futuro e, col senno di poi, sconta l’eredità di un passato recente deciso sul piano finanziario e condizionato da crisi sistemiche sul piano operativo che ne mettono in difficoltà le prospettive future. La storica azienda milanese leader della componentistica per auto, oggi formalmente non esiste più: esiste Marelli Holdings, nata nel 2019 fondendo il gruppo nato nel 1919 a Corbetta con Calsonic, colosso giapponese della componentistica tecnologica, per creare un gruppo unito sotto l’egida del fondo statunitense Kkr, che aveva rilevato Marelli da Fiat Chrysler Automobiles mettendo sul piatto 6,2 miliardi di euro. 🔗 Leggi su It.insideover.com