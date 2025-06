Mare violato dal cemento selvaggio | nel casertano 318 reati in danno delle coste

Il mare casertano, un patrimonio di inestimabile valore, continua a essere vittima del cemento selvaggio, con 318 reati nel 2024 secondo il dossier “Mare Monstrum” di Legambiente. Un aumento allarmante che sottolinea la gravità della situazione e la necessità di interventi urgenti per salvaguardare le nostre coste. È arrivato il momento di agire per difendere il mare e il futuro delle prossime generazioni.

Il litorale casertano violato dal cemento illegale. Emerge dal dossier "Mare Monstrum" di Legambiente che certifica un aumento dei reati, connessi al ciclo del cemento, lungo le coste del casertano. Numeri alla mano, in provincia di Caserta nel 2024 si sono registrati 318 reati a fronte dei.

