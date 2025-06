Mare Sole e Cultura | di scena la principessa Kate Ne parlano Paola Calvetti e Enrica Bonaccorti

Prepariamoci a un affascinante viaggio tra mare, sole e cultura, dove le parole di Paola Calvetti ed Enrica Bonaccorti ci condurranno nel cuore della rivoluzione silenziosa della principessa di Galles. Mercoledì 25 giugno, non mancate all’appuntamento in Piazza Flavio Gioia: un evento imperdibile per riscoprire i momenti più significativi di una figura che ha segnato il nostro tempo. La cultura aspetta solo di essere raccontata!

SarĂ Paola Calvetti l’ospite del terzo incontro della rassegna letteraria Mare, Sole e Cultura. Mercoledì 25 giugno (ore 21 – Piazza Flavio Gioia) l’autrice de Il segreto del cigno (Mondadori) insieme ad Enrica Bonaccorti ripercorrerĂ i momenti cruciali della rivoluzione silenziosa della principessa di Galles. La rassegna, organizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura in collaborazione con Mondadori, il Comune di Positano, la Camera di commercio di Salerno e la Fondazione Carisal, si fregia del patrocinio morale del Ministero del Turismo, del Ministero della Cultura, dell’Agenzia Campania Turismo e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del M. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: mare - sole - cultura - principessa

I nuovi profumi marini che mixano note di sole, sale e mare - Scopri i profumi marini freschi e unisex, evocazione perfetta di sole, sale e mare. Ispirati alla bellezza della stagione estiva, questi fragranze uniche catturano diverse emozioni e atmosfere, proprio come i mari che le ispirano.

Positano, al via la rassegna “Mare, Sole e Cultura” Dal 18 giugno al 10 luglio torna a Positano la celebre rassegna letteraria “Mare, sole e cultura”, un appuntamento ormai consolidato delle serate in costiera. La rassegna è organizzata dall’Associazione Cultu Vai su Facebook

Mare, Sole e Cultura: di scena la principessa Kate. Ne parlano Paola Calvetti e Enrica Bonaccorti; Torna a Positano il festival Mare, sole e cultura. Gratteri è il primo ospite; Culture Archivi - Pagina 1689 di 1689.

“Positano Mare, Sole e Cultura” - Mercoledì 25 giugno (ore 21 – Piazza Flavio Gioia) l’autrice de Il segreto del cigno (Mondadori) ... Secondo irpinia24.it

Torna a Positano il festival Mare, sole e cultura. Gratteri è il primo ospite - Un festival che parla di libri «per offrire uno sguardo sempre aggiornato sulla contemporaneità», dichiara Enzo D’Elia che ne è l’anima. Lo riporta napoli.repubblica.it