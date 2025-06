Mare Monstrum nel 2024 crescono i reati nelle regioni costiere

Mare monstrum nel 2024: le coste italiane sono sotto assedio, con un aumento preoccupante di reati e abusi illegali. Costruzioni abusive, cave fuorilegge e occupazioni illecite minacciano il patrimonio naturale e la biodiversità delle nostre acque. Legambiente lancia un forte monito: è ora di agire per proteggere il nostromare e fermare questa deriva criminale prima che sia troppo tardi.

Roma, 20 giugno 2025 – Le coste italiane sono sempre più violate dal cemento illegale. Costruzioni abusive, cave fuorilegge, occupazioni illecite del demanio marittimo e irregolarità negli appalti pubblici, sono solo alcune delle manifestazioni più evidenti dell'assalto criminale ad acque e coste. Il monito arriva da Legambiente che, in occasione dello "start" ufficiale, il 23 giugno, delle sue campagne storiche Goletta Verde 2025 e Goletta dei Laghi 2025, pubblica i dati di anteprima di " Mare Monstrum 2025". I dati di Mare Monstrum 2025 Numeri alla mano, nel 2024 nelle regioni costiere italiane si sono verificati 10.

