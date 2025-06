Marco ucciso così a soli 20 anni | stava per partire in vacanza con la mamma

Marco Ucciso cos236 a soli 20 anni, stava per partire in vacanza con la mamma, un momento di gioia interrotto tragicamente. La notte tra giovedì e venerdì si è trasformata in un dramma quando Marco, in monopattino elettrico, è stato travolto a Milano da un'auto guidata da un cinquantenne ubriaco. Un incidente che ci ricorda quanto sia fragile la vita e l'importanza di rispettare le regole, affinché tragedie come questa non si ripetano.

Prima il volo, poi l’impatto violento contro il cordolo dello spartitraffico. È morto così Marco Cutrona, un ragazzo di 20 anni, travolto nella notte tra giovedì e venerdì mentre si recava al lavoro in monopattino elettrico. L’incidente è avvenuto a Milano, in via Melzi D’Eril all’angolo con corso Sempione, quando il giovane è stato centrato da un’ auto guidata da un cinquantenne di Como, risultato positivo all’alcol test. Marco era nato e cresciuto a Milano, abitava al Portello, e aveva costruito con impegno un nuovo percorso di vita come panettiere. Lavorava al forno Lisandri di via Fiamma, si svegliava ogni giorno alle 3 del mattino e stava per partire in vacanza con la madre in Bulgaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Marco ucciso così, a soli 20 anni: stava per partire in vacanza con la mamma

