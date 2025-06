Marco Riccomagno chi era la vittima dell’incidente in Versilia Lascia una moglie incinta

Un tragico incidente ha sconvolto la comunità di Versilia: Marco Riccomagno, 32 anni, stava percorrendo il suo consueto tragitto al lavoro quando, all’alba di venerdì 20 giugno, ha perso il controllo della moto schiantandosi contro un furgone. La sua perdita lascia una moglie incinta e un dolore profondo tra familiari e amici. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma il suo ricordo rimarrà vivo nella memoria di tutti.

Capezzano Pianore, 20 giugno 2025 – Stava andando al lavoro in sella alla sua moto. Un percorso conosciuto, un tragitto sul quale viaggiava praticamente ogni giorno, ma stavolta il destino ha dato a Marco Riccomagno il peggiore degli appuntamenti. Alle 6 di questa mattina, venerdì 20 giugno, il 32enne viareggino – ma residente a Lido di Camaiore – si è schiantato contro un furgone. Le cause sono ancora da accertare, ma in base ad una prima ricostruzione avrebbe tamponato il mezzo che viaggiava verso Viareggio. Quel che è certo è che per lui non c’è stato niente da fare. Le ferite riportate nell’impatto erano davvero troppo gravi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marco Riccomagno, chi era la vittima dell’incidente in Versilia. Lascia una moglie incinta

