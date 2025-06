Marco Cutrona ucciso sul monopattino nella movida all’Arco della Pace | l’Audi TT a gran velocità lo schianto sulle strisce l’automobilista ubriaco

Tragedia a Milano: Marco Cutrona, in monopattino, ha perso la vita in un incidente drammatico all'Arco della Pace. Un'auto, lanciata a grande velocità , lo ha travolto mentre attraversava sulle strisce, sotto l'effetto forse dell'alcol. Una scena che scuote la città , sollevando interrogativi sulla sicurezza e la responsabilità di chi guida. Ecco cosa è successo e quali saranno le conseguenze di questa tragedia che ha colpito profondamente la comunità milanese.

Milano – Marco Cutrona, sul monopattino, ha attraversato l'incrocio di via Canova sulla corsia ciclabile di corso Sempione, che termina proprio sull'altro lato della strada. Il conducente dell'Audi TT avrebbe dovuto rallentare e accertarsi che nessuno stesse passando in quel momento, in presenza dell'attraversamento ciclopedonale e con semaforo lampeggiante. L'impatto è avvenuto nel tratto finale, sul lato più vicino all'Arco della Pace. Ecco la ricostruzione dell'incidente mortale fatta dai ghisa: il ventenne è stato sbalzato a una ventina di metri di distanza, sullo spartitraffico lato via Melzi d'Eril.