Marco Cutrona morto a 20 anni mentre andava a lavorare travolto da un ubriaco

Una tragica notte a Milano ha segnato la vita di Marco Cutrona, giovane panettiere di soli 20 anni, vittima di un incidente fatale. Non tornava a casa, ma si dirigeva coraggiosamente al suo turno mattutino, quando un ubriaco ha strappato via il suo sogno e la sua vita. Questa storia ci ricorda quanto siano fragili i momenti di speranza e l'importanza di rispettare le regole per preservare le vite.

Erano le quattro di notte. Con il suo monopattino non stava rientrando a casa: stava andando a lavorare. A infornare il pane, come ogni mattina. Ma è morto a vent'anni, travolto e ucciso da un uomo che guidava ubriaco. Marco Cutrona, il panettiere morto a 20 anni a Milano L'incidente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Marco Cutrona, morto a 20 anni mentre andava a lavorare travolto da un ubriaco

