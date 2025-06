Marco Bezzecchi | Valentino Rossi mi disse | non mi aspettavo un weekend così di m… Ma a modo suo

Nel mondo delle corse, ogni vittoria è un traguardo speciale, e quella di Marco Bezzecchi lo conferma ancora una volta. Valentino Rossi, suo mentore e icona, gli ha svelato un segreto: “Non mi aspettavo un weekend così,” ha ammesso con entusiasmo, sottolineando che la strada verso la gloria si costruisce anche con emozioni e sfide inaspettate. Scopriamo insieme come Bezzecchi ha conquistato il suo meritato successo e quali consigli hanno fatto la differenza.

Marco Bezzecchi parla della sua prima vittoria in MotoGP, della sfida con Aprilia, passando per i consigli di Valentino Rossi e le emozioni prima della gara. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Marco Bezzecchi si distingue per una splendida rimonta alla Sprint Race di Silverstone, settimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2025.

Marco Bezzecchi arriva al GP di Aragon 2025 con il morale alle stelle, dopo la sua vittoria a Silverstone, la prima con l'Aprilia. Il pilota riminese è pronto a sfruttare il momento di forma. Con grande fiducia, Bezzecchi ha dichiarato: "Veniamo da un momento pos

