Marciapiedi invasi dalla vegetazione in via Amiterno | una residente chiede interventi

Una residente di via Amiterno a Chieti Scalo segnala con preoccupazione che, nonostante la recente visita del sindaco, i marciapiedi sono ancora invasi dalla vegetazione e dissestati. La sua richiesta √® chiara: √® necessario un intervento tempestivo per garantire sicurezza e fruibilit√† ai cittadini. √ą fondamentale ascoltare queste voci e agire prontamente per migliorare la qualit√† della vita nel quartiere.

Una segnalazione arriva da via Amiterno a Chieti Scalo. "Nonostante da poco pi√Ļ¬†di un mese abbiamo ricevuto una visita del sindaco, la situazione qui non √® cambiata: la¬†vegetazione invade i marciapiedi, che¬†a loro volta sono dissestati", scrive una residente, che sollecita un intervento¬†di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it ¬© Chietitoday.it - Marciapiedi invasi dalla vegetazione in via Amiterno: una residente chiede interventi

In questa notizia si parla di: marciapiedi - amiterno - residente - invasi

Marciapiedi invasi dalla vegetazione in via Amiterno: una residente chiede interventi.

Marciapiedi invasi dalla vegetazione in via Amiterno: una residente chiede interventi - "Nonostante da poco più di un mese abbiamo ricevuto una visita del sindaco, la situazione qui non è cambiata: la vegetazione invade i ... Da chietitoday.it

Ostia, i residenti denunciano: "Marciapiedi invasi dai rifiuti" - In via della Tortuga spazzatura di ogni tipo sta sommergendo i marciapiedi, senza che i servizi municipali o comunali si adoperino per pulirla e ripristinare il decoro. romatoday.it scrive