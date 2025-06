Marchetti | Napoli Nunez avanti a piccoli passi per Lucca accordo di massima col club

Il Napoli si muove con passi decisi nel mercato, puntando a rinforzare il reparto offensivo con nomi di livello internazionale. Tra le trattative in corso, spicca quella per Darwin Nunez del Liverpool, valutato tra i 60 e i 70 milioni di euro. La possibilitĂ di un accordo di massima con Nunez si fa strada, aprendo nuove prospettive per il club partenopeo. La strada verso il grande colpo sembra percorribile, ma i dettagli sono ancora da definire.

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato nel corso di Sky Sport 24, delle trattative del Napoli per rinforzare il reparto offensivo, a partire da quella per Darwin Nunez del Liverpool: Marchetti: la valutazione che fa il Liverpool è fra i 60 e i 70mln. “La valutazione che fa il Liverpool è fra i 60 e i 70mln, il giocatore guadagna giĂ 5mln netti a stagione. E’ quindi un impegno economico di un certo rilievo. Il Napoli questo lo sa, la disponibilitĂ economica c’è per fare questo tipo di operazione perchĂ© c’è la necessitĂ di allargare la rosa e di renderla competitiva anche a livello internazionale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Marchetti: ”Napoli, Nunez avanti a piccoli passi, per Lucca accordo di massima col club”

In questa notizia si parla di: marchetti - napoli - nunez - avanti

Marchetti rivela: «Frattesi? L’Inter lo valuta almeno 40 milioni, ma al Napoli si chiederebbe…» - Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ha fornito aggiornamenti su Davide Frattesi, rivelando che l'Inter lo valuta almeno 40 milioni di euro.

Marchetti: “Sancho è il nome che fa sognare Napoli” Luca Marchetti, esperto di mercato, fa il punto su Sky Sport: ? “Oltre a Nunez, il Napoli sta lavorando anche su Jadon Sancho. Con il giocatore potrebbe esserci già un accordo di massima: sarebbe affas Vai su Facebook

SKY - Marchetti: Napoli, avanti a piccoli passi per Nunez, accordo di massima con l'Udinese per Lucca; Sky, Marchetti: Tre nomi per l'attacco del Napoli, il colpo Musah può sfumare ad una condizione; Sky, Marchetti: Tre giocatori in arrivo a Napoli dall'Italia, si procede....

SKY - Marchetti: "Napoli, avanti a piccoli passi per Nunez, accordo di massima con l'Udinese per Lucca" - Luca Marchetti, giornalista, è intervenuto nel corso di Sky Sport 24 soffermandosi anche sul mercato del Napoli: "Darwin Nunez? Secondo napolimagazine.com

SKY - Marchetti: "Napoli, lunedì incontro con il Bologna per Beukema e Ndoye, le ultime" - Luca Marchetti, giornalista Sky, ha parlato aiu microfoni di Sky Sport del mercato del Napoli: “Lunedì incontro tra Bologna e Napoli per Ndoye e Beukema. Lo riporta napolimagazine.com