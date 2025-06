Marchetti | Avances dell’Al-Hilal ma Theo non cambia posizione

Theo Hernandez è sempre corteggiato dall'Al Hilal. Il Milan valuta cosa fare, ma Theo aspetta anche altre offerte europee. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Marchetti: “Avances dell’Al-Hilal, ma Theo non cambia posizione”

In questa notizia si parla di: theo - hilal - marchetti - avances

Calciomercato.com – Milan, l’Al-Hilal non molla Theo Hernandez: cosa filtra | Primapagina - Nel cuore di Milan, una giornata intensa ha visto incontri chiave a Casa Milan, mentre le voci di mercato si intensificano: il Barcellona insiste su Theo Hernandez e l’Al-Hilal non molla la presa.

Marchetti: Le avences dell'Al Hilal continuano: Theo aspetta offerte europee; Marchetti conferma la versione su Theo: Aspetta offerte europee.

Marchetti: “Sfuma definitivamente l’opzione Musah al Napoli” - Luca Marchetti ha dato degli aggiornamenti sulle operazioni in casa del Milan, soffermandosi soprattutto sul futuro di Musah ... Riporta msn.com

Theo Hernandez spiazza tutti: salta l’Al Hilal, sogna l’Atletico! - Per Theo Hernandez, difensore del Milan ed ex Alaves, Real Madrid e Real Sociedad, potrebbe però prospettarsi una ... Come scrive msn.com