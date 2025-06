Marche Pride 2025 a Pesaro arriva l’onda | molte strade chiuse dalle 16

Domani Pesaro si trasformerà nel cuore pulsante della lotta per i diritti LGBTQIA+ con il Marche Pride 2025, intitolato "(R)esistenze Quotidiane". Migliaia di partecipanti si raduneranno alle 16.30 in piazzale della Libertà, pronti a sfilare in un corteo che toccherà le vie della città. Per garantire la sicurezza e il successo dell’evento, molte strade saranno chiuse dalle 16.00. Un'occasione imperdibile per celebrare l’amore e la diversità, e per ribadire l’impegno nella lotta quotidiana

Pesaro, 20 giugno 2025 – Domani torna a Pesaro il Marche Pride. In occasione della manifestazione, organizzata per la tutela dei diritti delle persone Lgbtqia+ e che quest’anno si intitola “(R)esistenze Quotidiane”, sono attese in città migliaia di persone, che a partire dalle 16.30 si riuniranno in piazzale della Libertà per sfilare poi in un corteo per le strade della citt à. La giornata si aprirà alle 10.30 con una conferenza nella sala del Consiglio comunale, per poi proseguire nel pomeriggio con il corteo che dalla Palla di Pomodoro prenderà il via, a partire dalle 17.30, percorrendo viale Trieste, viale Napoli, calata Caio Duilio, il ponte sul Foglia, lungofoglia delle Nazioni, viale Parigi per poi raggiungere Campo di Marte in Baia Flaminia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marche Pride 2025 a Pesaro, arriva l’onda: molte strade chiuse dalle 16

Il Comune di Jesi ha patrocinato il Pride 2025 di Pesaro, che si terrà sabato 21 giugno. Jesi sceglie così di schierarsi per i diritti e l'inclusione. Il Pride è un momento fondamentale per la comunità LGBTQIA+ per essere visibili, rivendicare diritti, celebrare la div

