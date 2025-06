Maradona? Solo nominarlo mi fa venire i brividi | Tommaso Starace 40 anni nel Napoli tra caffè scudetti e Diego

Maradona, una leggenda che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di Napoli. Tommaso Starace, il magazziniere che ha vissuto quarant’anni tra scudetti, rituali e ricordi indimenticabili, ci svela i retroscena di un’epoca d’oro. Un viaggio tra emozioni, dedizione e sogni, perché dietro ogni vittoria c’è sempre qualcuno che la rende possibile, e il suo racconto ci farà scoprire cosa significa davvero amare il Napoli.

Il magazziniere del Napoli, simbolo di quattro epoche e punto di riferimento per decine di calciatori, si racconta a Fanpage.it: «Non ho mai fatto un giorno di festa per mia volontà». Dai rituali di Maradona all'umanità di Gattuso, passando per il dolore del post-Higuain e il sogno Champions. Testo «Lo volete un caffè?». Così ci accoglie Tommaso Starace nella sua casa di Vico Equense affacciata sul Golfo di Napoli. È l'inizio di un lungo racconto, pubblicato da Fanpage.it a firma di Peppe Pace e Ilaria Mondillo, che ripercorre 40 anni vissuti all'interno del Napoli come storico magazziniere.