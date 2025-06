Mara Venier si racconta la truffa denunciata e la verità 23 anni dopo | Non ero ubriaca

Mara Venier si apre con coraggio e sincerità, raccontando la sua esperienza sulla truffa scoperta a Domenica In ben 23 anni dopo l’evento. Intervistata da Vanity Fair, la regina della televisione italiana rivela dettagli inattesi e momenti di riflessione sul passato, sfatando miti e condividendo emozioni autentiche. La sua testimonianza ci ricorda che anche le stelle più luminose hanno storie da svelare: un viaggio nella verità che merita di essere ascoltato fino in fondo.

Mara Venier è stata intervistata da Vanity Fair, in quanto innegabilmente una delle regine della televisione italiana. La padrona di casa di Domenica In ha raccontato svariati episodi, parlando di sé a 360 gradi. La truffa a Domenica In. Una certa generazione ricorda perfettamente il caso della truffa scoperta a Domenica In. Non il primo tentativo riuscito di approfittarsi dei giochi televisivi. Era il 1997 e Mara Venier definisce quello un momento molto difficile. Tornando indietro con la memoria, ricorda come in una prima fase lei non avesse capito bene cosa stava accadendo. L'intuizione era stata del suo gruppo di lavoro: "I miei autori e il produttore avevano capito che c'era qualcosa di strano".