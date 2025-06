Mara Venier il retroscena sulla famosa diretta tv | Dissero che ero ubriaca in realtà ero carica di cortisone

Mara Venier rivela il retroscena di una famosa diretta TV, svelando che non era ubriaca come si era diffuso, ma semplicemente carica di cortisone. In un’intervista coinvolgente, la conduttrice ripercorre i momenti più iconici della sua carriera, tra cui anche quella celebre truffa del 1997. Un racconto autentico e appassionante che mette in luce il suo carattere forte e la passione che la anima. Continua a leggere per scoprire l'intera storia.

Mara Venier ha commentato alcuni dei momenti piĂą iconici della sua lunga carriera in un'intervista video correlata a quella realizzata per la copertina di Vanity Fair Italia insieme ad Antonella Clerici e Milly Carlucci). Oltre all'arcinota truffa smascherata nel lontano 1997 durante il gioco a. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Mara Venier, il retroscena sulla famosa diretta tv: "Dissero che ero ubriaca, in realtĂ ero carica di cortisone"

