Mara Venier condurrà Domenica In con Gabriele Corsi

La prossima stagione di Domenica In promette grandi sorprese, con Mara Venier sempre al timone e l'aggiunta di nuovi volti come Gabriele Corsi. Tuttavia, un'importante indiscrezione svela che l’accordo con Nek è saltato, aprendo nuovi scenari per il celebre programma. Restate sintonizzati per scoprire chi conquisterà il cuore del pubblico questa volta.

Grandi rivoluzioni per la prossima stagione di Domenica In, oltre alla conferma di Mara Venier compariranno altre figure: Gabriele Corsi e Nek. Ma un'indiscrezione delle ultime ore ha rivelato che l'accordo con il cantante è saltato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mara Venier condurrà Domenica In con Gabriele Corsi

