Manutenzione straordinaria senso unico alternato e limite di 30 chilometri all' ora sul Ponte Paladini

Preparati a un aggiornamento importante: sulla Strada Provinciale 1 Tangenziale Sud Ovest di Piacenza, si svolgeranno lavori di manutenzione straordinaria sul Ponte Paladini, con senso unico alternato e limite di 30 km/h. Questa misura temporanea garantirà la sicurezza e il corretto completamento delle opere di finitura. Ti invitiamo a pianificare gli spostamenti di conseguenza, perché la tua collaborazione è fondamentale per un intervento efficiente e sicuro.

È programmata l'esecuzione delle opere di completamento e finitura dei lavori di manutenzione straordinaria sul Ponte Paladini lungo la Strada Provinciale 1 Tangenziale Sud Ovest di Piacenza, nel territorio comunale di Piacenza. Per eseguirli è stata disposata la regolamentazione della.

Via alla manutenzione straordinaria di molte strade provinciali: pubblicata nuova gara - È ufficialmente avviata la manutenzione straordinaria delle strade provinciali, con la pubblicazione di un nuovo bando di gara.

