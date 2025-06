Manutenzione del verde Tigli sotto la lente | Iniziate le potature

Follonica si impegna a valorizzare il suo verde urbano con interventi di manutenzione e riqualificazione. Dopo aver avviato le potature dei tigli di via Litoranea, via Santini e via Colombo, il progetto mira a migliorare sicurezza, estetica e vivibilità degli spazi pubblici. Un’azione concreta per rendere la città più bella e accogliente. La cura del verde è un passo fondamentale verso un futuro più verde e sostenibile.

FOLLONICA Nuove operazioni di manutenzione e riqualificazione del verde urbano, a Follonica. Il piano prevede una serie di azioni mirate per migliorare la sicurezza, l’estetica e la vivibilità degli spazi pubblici cittadini. Tra le attività principali sono iniziati gli interventi di contenimento delle chiome nelle aree urbane, a partire – da ieri - dai tigli di via Litoranea, via Santini e via Colombo, per proseguire successivamente con i lecci di via Roma. Gli interventi tengono conto anche delle recenti segnalazioni arrivate dai cittadini e dai commercianti, di cui il Comune quando possibile si fa carico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Manutenzione del verde. Tigli sotto la lente: "Iniziate le potature"

