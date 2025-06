Manila Esposito la maturità sui banchi e in pedana | Mi preoccupava più la scuola delle gare La ginnastica è la mia vita

Manila Esposito, campionessa di ginnastica artistica, incarna la passione e la determinazione di una teenager che, tra le sfide della scuola e le competizioni, non perde mai di vista i valori più cari: la famiglia, gli amici e le cose semplici. La sua storia è un'ispirazione, dimostrando che con impegno e cuore si possono raggiungere grandi traguardi senza dimenticare ciò che ci rende autentici.

Dietro la campionessa di ginnastica artistica c’è una teenager legatissima alla famiglia, che cerca sempre di ritagliarsi del tempo per uscire con gli amici e che ama le cose semplici. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Manila Esposito, la maturità sui banchi e in pedana: «Mi preoccupava più la scuola delle gare. La ginnastica è la mia vita»

In questa notizia si parla di: ginnastica - manila - esposito - maturità

Europei di Ginnastica Artistica, Manila Esposito da sogno: fa oro nell’All Around Individuale - Manila Esposito, giovane talento cresciuta a Civitavecchia, conquista l'oro nell'all-around ai Campionati Europei di Ginnastica Artistica a Lipsia.

Esperienza speciale per Manila Esposito, dopo la conquista del doppio oro agli scorsi Europei di Lipsia. Infatti il capitano dell’As Gin è stata invitata, a poche ore dagli esami di maturità, a seguire la gara3 della finale Scudetto di basket tra Brescia e Virtus Bolo Vai su Facebook

Manila Esposito, la maturità sui banchi e in pedana: «Mi preoccupava più la scuola delle gare. La ginnastica è la mia vita; A Brescia la maturità di Manila Esposito, stella della ginnastica. Sin da quando ha 8 anni, fa lezione la sera per potersi allenare: «Non amo molto la scuola»; La difficile convivenza tra sport e istruzione. La storia di Manila Esposito: Faccio tre ore di lezione al giorno, ma non amo molto la scuola.