Manifesti Pro Vita Frisoni FI attacca il Comune | Chi la pensa diversamente è nemico Sindaco accetti il confronto

Nel cuore di Rimini, il dibattito pubblico si infiamma con la polemica di Davide Frisoni, esponente di Forza Italia, sul Piano Strategico della Cultura e sui manifesti pro vita. Frisoni critica aspramente il Comune, accusandolo di incoerenza tra le parole di inclusione e i fatti. La questione diventa un banco di prova per il dialogo democratico: è ora di un confronto aperto e costruttivo, perché solo così si può trovare una vera sintesi tra diverse prospettive.

Piano strategico della cultura, Davide Frisoni (esponente riminese di Forza Italia) solleva la polemica: “Le ambizioni dichiarate di promuovere inclusione e apertura si scontrano duramente con la realtĂ dei fatti”. Il riferimento è a quanto recentemente accaduto con i manifesti Pro Vita, nei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Manifesti Pro Vita, Frisoni (FI) attacca il Comune: "Chi la pensa diversamente è nemico. Sindaco, accetti il confronto"

