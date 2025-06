Manifestazione contro il Riarmo il 21 giugno a Roma chi partecipa e chi no | M5s e Avs in piazza

Domani a Roma, la protesta contro il riarmo europeo si accende con la partecipazione di figure politiche chiave come Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, mentre Elly Schlein preferisce non esserci. Questa manifestazione, promossa da “Stop Rearm Europe”, segna un momento importante nel dibattito sulla pace e la sicurezza continentale. Ma quali sono le motivazioni dietro questa mobilitazione e quali implicazioni avrà sul futuro politico? Continua a leggere.

A Roma si terrà domani, 21 giugno, la manifestazione contro il riarmo europeo, lanciata dalle realtà che aderiscono alla campagna europea “Stop Rearm Europe”. Al corteo andranno i leader di M5s e Avs, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, mentre non ci sarà la leader del Pd Elly Schlein. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: manifestazione - riarmo - giugno - roma

