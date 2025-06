Manifattura Nord Si prova a ripartire nonostante i costi saliti Lavori al via a ottobre

Manifattura Nord si prepara a rinascere, segnando un nuovo capitolo per la sua ripresa. Dopo anni di stallo e negoziati tra Comune di Lucca e Regione Toscana, i lavori riprendono a ottobre, anche se i costi crescenti pongono nuove sfide. Concluderà così un lungo percorso di attesa, aprendo le porte a un futuro di rinnovamento e opportunità per tutta la città .

Manifattura Nord, si riparte. Dopo gli incontri del Comune di Lucca con la Regione Toscana è stato definito un nuovo iter per riprendere i lavori alla struttura bloccati ormai dal lontano 2019. A breve, nell’autunno prossimo dovrebbero riaprire alcuni dei cantieri, sia pure con l’incognita dei costi. La cifra inizialmente stanziata, parliamo del 2009, è ormai largamente insufficiente per coprire i rincari e basterà soltanto a recuperare le aree dove dovrebbero andare Campus e il nuovo Museo del Fumetto. Tutto da coprire invece il costo per recuperare la parte dell’edificio che si affaccia su via Vittorio Emanuele che nelle intenzioni che risalgono sino ai tempi della giunta Tambellini dovrebbe ospitare gli uffici comunali aperti al pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Manifattura Nord. Si prova a ripartire (nonostante i costi saliti). Lavori al via a ottobre

In questa notizia si parla di: manifattura - nord - costi - lavori

A Ballymena, in Irlanda del Nord, centinaia di persone, soprattutto giovani e giovanissimi, hanno scagliato mattoni e molotov contro le case di persone straniere: la furia xenofoba si è scatenata dopo che è diventata virale la notizia che due 14enni di origine ro Vai su Facebook

Manifattura Nord. Si prova a ripartire (nonostante i costi saliti). Lavori al via a ottobre; Firenze: avviato il cantiere della Factory di Manifattura Tabacchi; Manifattura, l'Italia è ancora seconda in Europa? I settori in crisi e le potenze che crescono.

Ex Manifattura Nord. Nel 2024 via ai lavori - Approvato dalla giunta il documento di indirizzo per il completamento dei lavori della parte dell’edificio attorno al chiostro di San Domenico . Come scrive lanazione.it

Ex Manifattura Tabacchi, via libera ai lavori - Dopo anni di tentativi andati a vuoto, questa volta potrebbe essere quella buona per rilanciare l’ex Manifattura Tabacchi di Torino. Riporta ilsole24ore.com