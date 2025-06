Maniaco si masturba davanti a una ragazza in pieno giorno

Un episodio inquietante si è verificato nel cuore di Parabiago, dove un uomo si è masturbato pubblicamente davanti a una giovane donna che correva lungo l’alzaia del canale Villoresi. L’evento, avvenuto venerdì pomeriggio intorno alle 17:30, ha suscitato grande sdegno e preoccupazione tra i residenti. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza urbana e dell’importanza di segnalare comportamenti disturbanti alle autorità.

Ha abbassato i pantaloni e ha iniziato a masturbarsi. In pieno giorno e davanti a una ragazza che stava correndo sull'alzaia. È successo sull'alzaia del canale Villoresi a Parabiago nel pomeriggio di venerdì 20 giugno. Tutto è successo intorno alle 17.30, come appreso da MilanoToday.

