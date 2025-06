Mani sui soldi e l’intera eredità | marito moglie e figlia nei guai

In un caso che scuote Busto Garolfo, tre persone sono chiamate a rispondere di aver sfruttato la fragilità di una donna anziana per sottrarle centinaia di migliaia di euro e ottenere l’eredità escludendo altri familiari. La gravità di questa vicenda mette in discussione valori fondamentali come rispetto e lealtà familiare, aprendo un dibattito sull’etica delle relazioni e sulla tutela delle persone più vulnerabili. La giustizia ora fa il suo corso, ma i dubbi restano.

Busto Garolfo (Milano) – Avrebbero approfittato dello stato di salute precario e della vulnerabilità di una donna anziana per sottrarle centinaia di migliaia di euro e ottenere l'eredità escludendo gli altri familiari. Ora, per tre persone residenti a Busto Garolfo, si apre ufficialmente il processo. La Procura della Repubblica di Busto Arsizio ha chiesto il rinvio a giudizio per Maria Rosa B. (75 anni), il marito Maurizio C. (79 anni) e la figlia Tiziana C. (41 anni), tutti accusati – a vario titolo – di appropriazione indebita aggravata, circonvenzione di incapace e truffa, con l'aggravante dell'abuso di relazioni domestiche e di aver causato un danno patrimoniale rilevante.

