Manca l' assessore per presentare il debito fuori bilancio la maggioranza rinvia la discussione

debito fuori bilancio di seimila euro, ma la maggioranza ha deciso di rinviare la discussione. Un importo apparentemente piccolissimo, che però diventa il simbolo delle tensioni politiche quando manca chi è preposto a discuterne. In seconda commissione, l’assessora Elena Angiani si trovava pronta – documento alla mano – a illustrare il dettaglio, ma l’assenza dell’assessore ha lasciato irrisolto un nodo cruciale, aprendo un dibattito acceso tra i membri.

