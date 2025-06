Mamelodi Sundowns v Dortmund | formazione statistiche e anteprima

Cari appassionati di calcio, preparatevi a vivere un’emozionante anteprima tra Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund. In scena a Cincinnati, questa sfida potrebbe rivelarsi decisiva per i sudafricani, pronti a qualificarsi ai sedicesimi della Coppa del Mondo del Club FIFA 2025. Analizzeremo formazioni, statistiche e le chance di entrambe le squadre, per offrirvi una visione completa di questo atteso incontro. Restate con noi, perché il calcio è fatto di sorprese!

2025-06-20 12:32:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Mamelodi Sundowns v Dortmund Match Anteprima. Mamelodi Sundowns si qualificherà per gli ultimi 16 della Coppa del Mondo del Club FIFA del 2025 se hanno battuto sabato il Borussia Dortmund a Cincinnati. I campioni sudafricani in carica hanno iniziato la loro campagna con una vittoria per 1-0 sulla squadra sudcoreana Ulsan mercoledì, segnando Iqraam Rayners. Rayners ha avvertito in seguito che i tramonti dovranno affrontare un “test più severo” contro Dortmund e “non devono andare avanti da noi stessi”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: mamelodi - sundowns - dortmund - anteprima

Mamelodi Sundowns, guida completa alla squadra: storia, giocatore chiave, giovane talento e allenatore - Scopri tutto sui Mamelodi Sundowns, una delle squadre più affascinanti del calcio africano. Dalla loro storia ricca di successi, ai giocatori chiave e giovani talenti emergenti, fino all’allenatore che guida questa formazione d’élite.

DIRETTA: Ulsan-Mamelodi Sundowns LIVE! Le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti sulla partita del Mondiale per Club; I protagonisti del Dortmund da tenere d’occhio nel duello contro Sundowns al Mondiale per Club; Temporale ad Orlando: posticipato il calcio d'inizio tra Ulsan-Mamelodi Sundowns valida per il Mondiale per Club.

Mondiale per Club, Mamelodi-Dortmund: il successo dei tedeschi crolla a quota minima su Unibet - Il secondo turno del gruppo C del nuovo Mondiale per Club oppone il Mamelodi Sundowns alla corazzata Borussia Dortmund. Lo riporta agimeg.it

Pronostico Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund: vince il giallo più acceso - Borussia Dortmund è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025. Riporta ilveggente.it