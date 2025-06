Mamelodi-Borussia Dortmund | dove vederla orario e probabili formazioni

Se sei un appassionato di calcio e vuoi vivere in diretta l’emozione della sfida tra Mamelodi e Borussia Dortmund al TQL Stadium di Cincinnati, non perdere gli ultimi aggiornamenti su orario, probabili formazioni e dove seguire il match in TV. Un appuntamento imperdibile che promette spettacolo e adrenalina: scopri tutto e preparati a tifare con entusiasmo!

Al TQL Stadium in scena la sfida del Mondiale per Club Mamelodi-Borussia Dortmund: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al TQL Stadium di Cincinnati si giocherà la gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Mamelodi-Borussia Dortmund. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mamelodi-Borussia Dortmund: dove vederla, orario e probabili formazioni

