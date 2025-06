Maltrattamento cani quattro denunce nel Vallo di Diano

Maltrattamento cani nel Vallo di Diano: quattro denunce scoperte grazie alle Guardie Zoofile A.i.S.A. durante un'operazione nei comuni di Polla e Sala Consilina. Animali tenuti in condizioni di grave degrado sono stati salvati, mentre le autoritĂ hanno avviato procedimenti giudiziari contro i responsabili. Questi interventi dimostrano come la tutela degli animali sia una prioritĂ fondamentale. La lotta contro ogni forma di crudeltĂ continua, per garantire un futuro piĂą etico e compassionevole.

Tempo di lettura: < 1 minuto Cani tenuti in condizioni di assoluto degrado sono stati rinvenuti durante un’operazione condotta dalle Guardie Zoofile Ambientali A.i.S.A. nei comuni di Polla e Sala Consilina, in provincia di Salerno. A seguito delle ispezioni, scattate dopo segnalazioni circostanziate, quattro persone sono state denunciate per maltrattamento di animali e reati contro la pubblica amministrazione. I controlli hanno portato alla luce situazioni critiche: gli animali erano senza microchip, tenuti legati o rinchiusi in spazi sporchi e privi di riparo. Alcuni erano circondati da feci e acqua stagnante, senza alcuna protezione dalle alte temperature. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maltrattamento cani, quattro denunce nel Vallo di Diano

