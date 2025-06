Maltrattamenti in famiglia a Umbertide | figlio accusato di violenze e prestiti per droga

Una lunga e inquietante vicenda di maltrattamenti e abusi scuote la comunità di Umbertide, con un uomo ecuadoregno di 35 anni accusato di aver inflitto violenze alla madre e coinvolto in traffici di droga. La situazione, documentata dagli atti dei carabinieri, si è protratta per oltre dieci anni, rivelando una spirale di violenza, dipendenza e preoccupanti comportamenti che sollevano importanti interrogativi sulla tutela e sulla prevenzione. La vicenda si concluderà con il processo?

È stato richiesto il rinvio a giudizio per un uomo di 35 anni, cittadino ecuadoriano, accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre. La vicenda, documentata dagli atti raccolti dai carabinieri di Umbertide, si protrae da oltre dieci anni e descrive una situazione familiare segnata da episodi ricorrenti di violenza fisica e verbale, aggravata dall'abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Condotte violente e consumo di stupefacenti. Secondo quanto ricostruito nelle indagini, l'uomo avrebbe avuto ripetuti atteggiamenti aggressivi nei confronti della madre, culminati in spintoni, schiaffi e lanci di oggetti durante violenti litigi.

