Maltempo Lega | Si tratta di fenomeni eccezionali? Dalla giunta Lattuca giustificazioni inaccettabili

Il maltempo colpisce con intensità sempre maggiore, ma le giustificazioni della Giunta Lattuca sembrano ormai stanche e inaccettabili. Quando pioggia, allagamenti e danni si moltiplicano, si ripete la stessa retorica sugli “ous fenomeni eccezionali” che nulla possono essere affrontati con azioni decisive. È ora di chiedere risposte concrete e soluzioni durature, perché il territorio ha bisogno di interventi efficaci, non di scuse.

“È piovuto e puntualmente si sono allagate strade e case. Al verificarsi di danni a strutture pubbliche e private la Giunta Lattuca ha risposto con la solita retorica che abbiamo imparato a conoscere durante l’alluvione: si tratta di fenomeni eccezionali e non si può fare nulla di decisivo contro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Maltempo, Lega: "Si tratta di fenomeni eccezionali? Dalla giunta Lattuca giustificazioni inaccettabili"

In questa notizia si parla di: tratta - fenomeni - eccezionali - giunta

Maltempo, Lega: Si tratta di fenomeni eccezionali? Dalla giunta Lattuca giustificazioni inaccettabili; Premio Amato Lamberti, in Sala Giunta la consegna delle borse di studio e delle targhe per l’impegno civico; La giunta approva il nuovo Piano di emergenza comunale della città di Milazzo.

Giunta, a piccoli passi. Si tratta con i Popolari - Frascatore in pole per la presidenza del Consiglio Una partita a scacchi complicatissima questa che si sta giocando nelle stanze della politica che andrà a comporre la giunta del secondo mandato ... Come scrive lanazione.it